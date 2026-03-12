Hürmüz Boğazı\'nın kapatılması Trump\'ın işine gelmiş

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim tırmanırken, ABD Başkanı Donald Trump'tan küresel petrol piyasalarını sarsacak bir çıkış geldi. İran'ın stratejik boğazı kapatma tehditlerini değerlendiren Trump, ABD'nin dünyanın en büyük petrol üreticisi olduğunu vurguladı.
Bu yeni konumun kendilerine ekonomik bir avantaj sağladığını belirten Trump, petrol fiyatlarındaki artışın ABD ekonomisine doğrudan yüksek kazanç olarak döneceğini ifade etti.
Trump şunları söyledi: ''ABD, açık ara farkla dünyanın en büyük petrol üreticisidir. Dolayısıyla petrol fiyatları yükseldiğinde çok para kazanırız.
Ancak başkan olarak benim için çok daha büyük bir ilgi ve önem taşıyan konu; şeytani bir imparatorluk olan İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını ve Orta Doğu'yu, hatta dünyayı yerle bir etmesini durdurmaktır.Bunun gerçekleşmesine asla izin vermeyeceğim.''
