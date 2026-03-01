İran'ın füze saldırıları turistleri korkuttu, ağlayarak izlediler - Son Dakika
İran'ın füze saldırıları turistleri korkuttu, ağlayarak izlediler

İran\'ın füze saldırıları turistleri korkuttu, ağlayarak izlediler
01.03.2026 17:19
İran'ın ABD ve İsrail üslerine misilleme olarak başlattığı füze saldırıları Körfez'i vurdu. Abu Dabi'de yerleşim yerlerine düşen füzeler büyük panik yarattı. Füzelerin yerleşim yerlerine isabet etmesi, bölgedeki turistleri korkuttu. Sosyal medyada paylaşılan videolarda özellikle çocukların dehşete düşerek ağlamaları açıkça duyuluyor.

İran, İsrail ve ABD üsleri başta olmak üzere Körfez ülkelerindeki birçok stratejik noktayı füze ve kamikaze dronlarla vurdu. Vurulan ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri de vardı. Ülkenin önemli turistik bölgelerinden biri olan Abu Dabi'de yerleşim yerlerine isabet eden füzeler turistleri korkuttu.

Gökyüzünün füze izleri ve patlamalarla aydınlandığı o anlarda, bölgede bulunan İngiliz turistlerin yaşadığı korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Paylaşılan videolarda özellikle füzeleri gören çocukların dehşete düştüğü ve ağladıkları duyuldu.

"TAM ORAYA ÇARPACAK!"

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bir konaklama tesisinin balkonundan gökyüzündeki duman izlerini izleyen İngiliz bir ailenin yaşadığı panik net bir şekilde duyuluyor. Videoda, çocukların korku içinde ağladığı duyulurken, babanın füzelerin düşüşünü şu sözlerle anlattığı görülüyor:

"Tam oraya çarpacak... Aman Tanrım... Evet, az önce vurdu. Orası alevler içinde kalacak!"

Hemen ardından bir füzenin yerleşim bölgesine doğru hızla süzülmesiyle aile, "İçeri gir, içeri gir!" çığlıklarıyla güvenli bir alana sığınmaya çalışıyor.

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Körfez, İsrail, Yaşam, Dünya, İran, Son Dakika

