İran\'ın güneydoğusunda polis aracına silahlı saldırıda 1 polis öldü, 3 polis yaralandı

İRAN'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde görevdeki polislerin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis memuru yaşamını yitirdi, 3 polis memuru yaralandı.

İran basınında yer alan haberlere göre; Sistan-Belucistan eyaletine bağlı İranşehr ilçesinde, görevdeki polis memurlarını taşıyan bir araca şehirler arası yolda silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 polis memuru hayatını kaybederken, 3 polis memuru da yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren silahlı kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla güvenlik güçlerince çalışma başlatıldığı bildirildi.