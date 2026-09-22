İran'ın güneydoğusunda polis aracına silahlı saldırıda 1 polis öldü, 3 polis yaralandı - Son Dakika
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İran'ın güneydoğusunda polis aracına silahlı saldırıda 1 polis öldü, 3 polis yaralandı

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İran\'ın güneydoğusunda polis aracına silahlı saldırıda 1 polis öldü, 3 polis yaralandı
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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde polis memurlarını taşıyan bir araca şehirler arası yolda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis memuru hayatını kaybetti, 3 polis memuru yaralandı. Güvenlik güçleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İRAN'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde görevdeki polislerin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis memuru yaşamını yitirdi, 3 polis memuru yaralandı.

İran basınında yer alan haberlere göre; Sistan-Belucistan eyaletine bağlı İranşehr ilçesinde, görevdeki polis memurlarını taşıyan bir araca şehirler arası yolda silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 polis memuru hayatını kaybederken, 3 polis memuru da yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren silahlı kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla güvenlik güçlerince çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA
GüvenlikSistanPolisDünyaİranSon Dakika

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SON DAKİKA: İran'ın güneydoğusunda polis aracına silahlı saldırıda 1 polis öldü, 3 polis yaralandı - Son Dakika
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