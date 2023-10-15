 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İran'ın Huzistan eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

İran'ın Huzistan eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Güncelleme: 15.10.2023 15:03

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ramşir İlçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ramşir İlçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletinin Ramşir ilçesine bağlı Muşrage kasabası olan 5.3 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.45'te kaydedildi.

CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Deprem yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Deprem, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'ın Huzistan eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


Son Dakika
15:17 2 buçuk aylık hamile olduğu konuşulan Gonce Vuslateri güzel haberi verdi
14:51 Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
14:49 Papa Franciscus: İsrail, Gazze'de insani hukuka saygı duymalı
14:09 Yeşil Sol Parti kongresinde terörist elebaşı Öcalan posteri açtılar
13:38 İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in cinayetlerini sürdürmesi halinde bölgedeki durumun mevcut haliyle kalacağını kimse garanti edemez
13:31 Filistinli eylemci Biden'ın konuşmasını kesti: Gazze'nin yaşamasına izin verin
13:30 İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda 47 aile nüfustan silindi
13:02 Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a suç örgütü soruşturması! Suçlamalar ve şirketler tek tek sıralandı
12:28 İranlı yönetmen Dariush Mehrjoui ve oyuncu eşi, işkence edilmiş halde evlerinde ölü bulundu
12:10 Aşiret düğününde geline 7 kilo altın takıldı! Ağırlıktan hareket edemeyen kadının imdadına yakınları koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2023 15:52:41. #1.13#
SON DAKİKA: İran'ın Huzistan eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement