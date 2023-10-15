İran'ın Huzistan eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ramşir İlçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletinin Ramşir ilçesine bağlı Muşrage kasabası olan 5.3 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.45'te kaydedildi.

CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Deprem yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.