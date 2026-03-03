İran'ın Misilleme Saldırıları Sırasında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı AVM'de Görüntülendi - Son Dakika
İran'ın Misilleme Saldırıları Sırasında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı AVM'de Görüntülendi

İran\'ın Misilleme Saldırıları Sırasında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı AVM\'de Görüntülendi
03.03.2026 00:06
İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai ve Abu Dabi kentlerine füze yağdırırken, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ise bir AVM'de görüntülendi.

ABD ve İsrail'in başlattığı ortak saldırılara karşı İran, füze ve insansız hava araçları (İHA) ile İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine yönelik misillemelerine devam ediyor.

DUBAİ VE ABU DABİ'DE PATLAMA SESLERİ

İran'ın misilleme saldırılarından nasibini alan ülkelerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri. Başkent Dubai ve Abu Dabi'de bugün de aralıklarla güçlü patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, gökyüzünde patlamaların yaşandığı aktarıldı.

FÜZELER YAĞARKEN AVM'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Son iki günde ABD üslerinin yanı sıra birçok noktanın daha vurulduğu ülkenin Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ise füzeler yağarken bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Nahyan'ın yanındaki heyet ile birlikte AVM'de bir süre yürüdükten sonra bir restoranda kahve içtiği ve yanına gelen insanlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdiği görüldü.

Son Dakika Dünya İran'ın Misilleme Saldırıları Sırasında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı AVM'de Görüntülendi

SON DAKİKA: İran'ın Misilleme Saldırıları Sırasında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı AVM'de Görüntülendi - Son Dakika
