İran\'ın Misilleme Saldırıları Sırasında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı AVM\'de Görüntülendi

ABD ve İsrail'in başlattığı ortak saldırılara karşı İran, füze ve insansız hava araçları (İHA) ile İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine yönelik misillemelerine devam ediyor.
İran'ın misilleme saldırılarından nasibini alan ülkelerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri. Başkent Dubai ve Abu Dabi'de bugün de aralıklarla güçlü patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, gökyüzünde patlamaların yaşandığı aktarıldı.
Son iki günde ABD üslerinin yanı sıra birçok noktanın daha vurulduğu ülkenin Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ise füzeler yağarken bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Nahyan'ın yanındaki heyet ile birlikte AVM'de bir süre yürüdükten sonra bir restoranda kahve içtiği ve yanına gelen insanlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdiği görüldü.
