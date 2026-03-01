İRAN'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak Körfez'de başlattığı misilleme saldırılarında Kuveyt'te 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın ABD üslerine yönelik misilleme saldırısı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık, yaralıların El-Adan Hastanesi'nde tedavi altına alındığını açıkladı.
Son Dakika › Dünya › İran'ın Misillemesinde Kuveyt'te Can Kaybı - Son Dakika
