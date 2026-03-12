İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama - Son Dakika
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran\'ın yeni lideri Mücteba Hamaney\'den ilk açıklama
12.03.2026 17:15
İRAN'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, "Ülkeyi bölme girişimini engelledik.

İRAN'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, "Ülkeyi bölme girişimini engelledik. Tüm halkımız birlik olsun" dedi.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney ilk mesajını paylaştı. Hamaney mesajında, ABD'nin üslerini hedef almak zorunda olduklarını belirterek, "Komşu ülkelerle dostluğa inanıyoruz, sadece üsleri hedef alıyoruz ve bu devam edecek. Düşman üsleri, bu ülkeleri kontrol altına almayı amaçlıyor. Bölgedeki tüm ABD üsleri derhal kapatılmalı. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması düşmana baskı kurma aracı. İran şehitlerinin intikamını almaktan vazgeçmeyecektir. Ülkeyi bölme girişimlerini engelledik. Tüm halkımız birlik olsun. Düşmanın Minab'da okulda ya da başka yerde işledikleri suçlar karşılıksız kalmayacak. Zarar görenlere tazminat ödenmeli. Düşmandan tazminat talep edeceğiz. Eğer bunu ödemekten kaçınırsa, uygun gördüğümüz miktarı onun mallarından alacağız. Eğer bu da mümkün olmazsa, aynı miktarda onun mallarını yok edeceğiz. İran bir koloni devleti değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama - Son Dakika
