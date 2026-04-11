İran İslamabad\'a böyle gitti! Müzakereler öncesi çarpıcı kare

11.04.2026 08:47
ABD ile müzakereleri yürütecek İran heyeti Pakistan'a ulaştı. İran heyetine başkanlık eden İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu. İslamabad'a hareket ettiği uçağın koltuklarına ABD ile İsrail'in saldırıları sonucu hayatlarını kaybeden çocukların fotoğraflarını yerleştiren Kalibaf, “Bu uçuşta benimle olan yoldaşlarım” ifadelerini kullandı.

ABD ile müzakereleri yürütecek İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, başkanlığındaki heyet Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı.

İRAN'IN HEYETİ 4 KİŞİLİK

İran devlet televizyonuna göre, Kalibaf’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti’nin yer aldığı heyet İslamabad’a vardı.

Haberde, İran’ın müzakerelerin başlaması için öne sürdüğü ön koşulların kabul edilmesi halinde bazı milletvekilleri ile güvenlik, siyasi, askeri, ekonomik ve hukuki komisyonların da bulunduğu heyetin görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

MİNAB'DA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİLER UNUTULMADI

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İslamabad'a gitmek için bindikleri uçaktan çarpıcı bir kare paylaştı.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in ortak saldırılarında hedef Olan Minab kentindeki kız öğrenci okulunda hayatını kaybeden 168 öğrenci, öğretmen ve veli unutulmadı.

Kalibaf, öğrencilerin fotoğraflarının ve öğrenci çantaları ile çiçeklerin koltuklara yerleştirildiği bir kareyi paylaşarak, "Bu uçuşta benimle olan yoldaşlarım" notunu düştü.

GALİBAF: İYİ NİYETİMİZ VAR, GÜVENİMİZ YOK

Tesnim Haber Ajansı'na göre Galibaf, İslamabad Havalimanı'nda gazetecilerin ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in son açıklamalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Muhammed Galibaf, "Ne yazık ki ABD'yle müzakere deneyimimiz her zaman başarısızlık ve sözlerinde durmamalarıyla sonuçlandı. Bir yıldan kısa sürede iki kez müzakereler devam ederken, İran tarafının iyi niyetine rağmen bize saldırdılar ve çok sayıda savaş suçu işlediler. İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok." değerlendirmesini yaptı.

İslamabad'daki müzakerelerde ABD tarafının gerçek bir anlaşmaya hazır olması ve İran halkının haklarını vermesi durumunda İran tarafının da anlaşmaya hazır olduğunu dile getiren Kalibaf, "Mevcut savaşta onlara şunu gösterdik; eğer müzakereleri sonuçsuz bir gösteri ve aldatma operasyonu için kullanmak isterlerse, biz de Allah'a iman ederek ve halkımızın gücüne dayanarak haklarımızı elde etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
