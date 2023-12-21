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İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı - Son Dakika
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İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı

Ekim ayında başlayan İsrail-Hamas savaşı devam ederken, dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

İran, İsrail\'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı
21.12.2023 - 14:07,  Güncelleme: 14:14
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İran ve İsrail medyası, 7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırısı sonrasında başlayan ve İsrail'in sivillere yönelik orantısız güç kullandığı savaşla ilgili dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ve Tahran yönetimine muhalif duruşuyla bilinen Iran International isimli medya kuruluşunun aktardığı haberde, İran'ın İsrail'den istihbarat almak yeni bir yönteme başvurduğu belirtildi.

Haberde, İran Devrim Muhafızları'nın özel olarak genç ve güzel İranlı kadınları eğittiği ve bu kadınların sosyal medya üzerinden İsrail ordusuna mensup kişilerden bilgi aldığı aktarıldı. Haberde özel eğitim alan kadınların kimlikleri ve paylaştığı fotoğraf ve videolar yayınlandı.

Devrim Muhafızları'nın özel olarak eğittiği kadınların elde ettikleri bilgileri Hamas'a aktardığı da iddia edildi. Iran International'da yer alan haberde, "İran Devrim Muhafızları ikiyüzlülük yapıyor. Kendi ülkelerinde genç kadınları ahlaksızlıkla suçlayıp cezalandırırken , aynı zamanda İranlı kadınları sosyal medyada erkekleri baştan çıkarması için kulalnıyor" denildi.

Devrim Muhafızları'nın özellikle İbranice bilen kadınları eğittiği belirtilirken bu operasyonun İran'ın Meşhed kentinden yönetildiği de aktarıldı. Medyada yer alan haberlerde en az 22 sahte profil oluşturulduğu ve bu profillerin de peruk, makyaj ve dekolteli elbiselerle çekilmiş fotoğraflarla desteklendiği kaydedildi.

Olga Or lakabını kullanan Samira Tarshizi'nin ismi ifşa olurken Hania Rafaarian isimli bir diğer kadının ismi de kayıtlarda yer aldı. Bu kadınların İsrailli erkeklerle romantik ilişki kurmaya çalıştığı ve fotoğraf, yazışma ve videolarla iletişim kurduğu kaydedildi.

Iran International'a konuşan Devrim Muhafızları'ndan bir kaynak operasyonu sert bir dille kınayarak yönetimi İranlı kadınları "Hamas için fahişeye" dönüştürmekle suçladı.

Haberde rejimin çelişkili tutumuna dikkat çekilirken, "Bir yandan başörtüsü protestolarını şiddetle bastırıp masum kızları iffetsizlikten öldürürken, diğer yandan İranlı kadınları rejimin gündemini ilerletmek için fuhuşa zorluyorlar" yorumu yapıldı.

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