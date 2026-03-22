İran, İsrail\'e Füze Saldırısı Düzenledi

İran, ABD ve İsrail'in sürdürdüğü saldırıların ardından akşam saatlerinde İsrail'e yönelik misilleme saldırısı düzenledi. İsrail'de nükleer santralin bulunduğu Dimona, füzelerle vuruldu.

İran, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılara akşam saatlerinde misilleme yaptı. İran'ın düzenlediği saldırılarda füzeler Dimona Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgeye isabet etti. Füze saldırıları çevredekilerin cep telefonu görüntülerine yansıdı. İsrail hava savunma sistemlerini aşan füzeler farklı noktalara düşerken, bazı binalarda yangın çıktı ve hasar oluştu.

İsrail kaynaklarından yapılan açıklamada Dimona'ya yapılan saldırılarda en az 31 kişinin yaralandığı belirtildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in Dimona kentinde Negev Nuclear Research Center'da herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi. Yetkililer olay sonrası anormal radyasyon seviyeleri ölçülmediğini belirtirken, UAEA gelişmeleri yakından izlediğini ve ek bilgi toplamayı sürdüreceğini duyurdu.