İran, İsrail\'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz

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İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşın 313'üncü gününde gözler İsrail'e intikam saldırısı düzenlemesi beklenen İran'da… Saldırı için zaman daralırken ABD, korku içinde bekleyen İsrail'e devasa silah satışını onaylayarak bir kez daha yardıma koştu. İran ve Hizbullah'ın saldırıdan vazgeçmesinin tek yolu olduğunu söyleyen üst düzey yetkililer ise yarın gerçekleşmesi beklenen müzakereleri işaret etti.

ATEŞKES OLURSA MİSİLLEME YOK

Reuters Haber Ajansı'na bilgi veren üç İranlı yetkili, Hamas Siyasi Lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikaste uğramasına karşı İran'ın, İsrail'e saldırı planından ancak İsrail ve Hamas arasında ateşkes olması halinde vazgeçilebileceğini söyledi.

DOĞRUDAN BİR SALDIRI BAŞLATACAKLAR

İsmi açıklanmayan İranlı üst düzey yetkililerden biri, İran'ın Hizbullah gibi müttefikleriyle birlikte ateşkes görüşmelerinin başarısız olması ya da İsrail'in müzakereleri sürüncemede bıraktığının düşünülmesi halinde doğrudan bir saldırı başlatacaklarını söyledi. Kaynaklar, İran'ın karşılık vermeden önce görüşmelerin ne kadar ilerlemesine izin vereceğine dair herhangi bir yorum yapmadı.

İSİMLERİNİN GİZLİ KALMALARINI İSTEDİLER

Konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin gizli kalmasını isteyen kaynaklar, Haniye ve Hizbullah komutanı Fuad Şükr'ün art arda öldürülmesinin ardından Ortadoğu'da geniş çaplı bir savaş riskinin artmasıyla birlikte İran'ın, son günlerde Batılı ülkeler ve ABD ile İsrail'e yönelik misillemenin nasıl olacağı konusunda yoğun bir diyalog içinde olduğunu belirtti.