İran İsrail\'e karşılık verecek mi? Açıklama var

İsrail, İran'ın "Gerçek Vaat" operasyonuna yaptığı misillemeyle ilgili İranlı bir yetkiliden açıklama geldi. Yetkili, "İsrail saldırısına yönelik acil bir misilleme planımız yok." diyerek karşı bir saldırının kapısını kapattı.
İran Devlet Televizyonu hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve İsfahan'ı hedef alan 3 drone'un havada imha edildiğini açıkladı. İran'da tüm uçuşlar askıya alınırken, yetkililer füze saldırısı olmadığını belirtip, "İsfahan'daki patlamalar hava savunma sistemimizden kaynaklı" ifadelerini kullandı.
İran devlet televizyonunun haberinde, "Haber kaynakları, İsfahan eyaletinde nispeten şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Bu sesin kaynağının ne olduğu henüz açıklanmadı." ifadeleriyle saldırıyı duyururken İsfahan şehrinde bulunan nükleer tesislerin etkilenmediği veya nükleer sahaların hedef alınmadığı belirtildi ve ülkede tüm uçuşlar askıya alındı.
ABD medyası da ismini vermediği ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerle İsrail, İran'ın içinde bazı noktaları füzelerle vurduğunu duyurdu. Saldırıda sadece İran'ın değil aynı zamanda Suriye ve Irak'taki bazı noktaların da hedef alındığı belirtildi.
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
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İran'ın İsfahan eyaletinde meydana gelen patlama sesi, hava savunma sisteminin tanımlanamayan bir cisme ateş açması sonucu gerçekleşti. İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust, saldırının hiçbir hasara yol açmadığını belirtti. İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian ise saldırıda kullanılan İHA'ların kısa menzilli olduğunu ve İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı.
Gazze'de, Ukrayna'dakinden daha çok enkaz olduğunu söyleyen Birleşmiş Milletler, savaşın altıncı ayında, patlamamış mühimmatı temizlemek için daha fazla fon arıyor.
İsrail günlerdir beklenen misilleme saldırısını gerçekleştirirken, İran'ın birçok nükleer tesisinin bulunduğu İsfahan eyaletini hedef aldı. 3 drone ile gerçekleştirilen saldırı dünyayı tedirgin ederken, İran devlet televizyonu nükleer tesislerde herhangi bir zarar meydana gelmediğini duyurdu.
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