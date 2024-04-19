İran İsrail\'e karşılık verecek mi? Açıklama var

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İsrail, İran'ın "Gerçek Vaat" operasyonuna yaptığı misillemeyle ilgili İranlı bir yetkiliden açıklama geldi. Yetkili, "İsrail saldırısına yönelik acil bir misilleme planımız yok." diyerek karşı bir saldırının kapısını kapattı.

SALDIRIYI İRAN DEVLET TELEVİZYONU DUYURDU

İran Devlet Televizyonu hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve İsfahan'ı hedef alan 3 drone'un havada imha edildiğini açıkladı. İran'da tüm uçuşlar askıya alınırken, yetkililer füze saldırısı olmadığını belirtip, "İsfahan'daki patlamalar hava savunma sistemimizden kaynaklı" ifadelerini kullandı.

TÜM UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

İran devlet televizyonunun haberinde, "Haber kaynakları, İsfahan eyaletinde nispeten şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Bu sesin kaynağının ne olduğu henüz açıklanmadı." ifadeleriyle saldırıyı duyururken İsfahan şehrinde bulunan nükleer tesislerin etkilenmediği veya nükleer sahaların hedef alınmadığı belirtildi ve ülkede tüm uçuşlar askıya alındı.

ABD medyası da ismini vermediği ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerle İsrail, İran'ın içinde bazı noktaları füzelerle vurduğunu duyurdu. Saldırıda sadece İran'ın değil aynı zamanda Suriye ve Irak'taki bazı noktaların da hedef alındığı belirtildi.