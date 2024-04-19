İran İsrail'e karşılık verecek mi? Açıklama var - Son Dakika
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Dünya

İran İsrail'e karşılık verecek mi? Açıklama var

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İsrail'in İran'a başlattığı saldırı sonrasında İran'ın cevabının ne olacağı merak ediliyordu. İranlı yetkili, yaptığı açıklamada İran'ın, İsrail saldırısına yönelik acil bir misilleme planı olmadığını söyledi.

19.04.2024 09:35  Güncelleme: 10:03
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İsrail, İran'ın "Gerçek Vaat" operasyonuna yaptığı misillemeyle ilgili İranlı bir yetkiliden açıklama geldi. Yetkili, "İsrail saldırısına yönelik acil bir misilleme planımız yok." diyerek karşı bir saldırının kapısını kapattı.

SALDIRIYI İRAN DEVLET TELEVİZYONU DUYURDU

İran Devlet Televizyonu hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve İsfahan'ı hedef alan 3 drone'un havada imha edildiğini açıkladı. İran'da tüm uçuşlar askıya alınırken, yetkililer füze saldırısı olmadığını belirtip, "İsfahan'daki patlamalar hava savunma sistemimizden kaynaklı" ifadelerini kullandı.

TÜM UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

İran devlet televizyonunun haberinde, "Haber kaynakları, İsfahan eyaletinde nispeten şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Bu sesin kaynağının ne olduğu henüz açıklanmadı." ifadeleriyle saldırıyı duyururken İsfahan şehrinde bulunan nükleer tesislerin etkilenmediği veya nükleer sahaların hedef alınmadığı belirtildi ve ülkede tüm uçuşlar askıya alındı.

ABD medyası da ismini vermediği ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerle İsrail, İran'ın içinde bazı noktaları füzelerle vurduğunu duyurdu. Saldırıda sadece İran'ın değil aynı zamanda Suriye ve Irak'taki bazı noktaların da hedef alındığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İran İsrail\'e karşılık verecek mi? Açıklama var

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Son Dakika Dünya İran İsrail'e karşılık verecek mi? Açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • salihb: Hani İsrail karşılık verince daha sert acil yanıt verecektiniz.Ortadoğu'da İran ve İsrail olduğu müddetçe ne terör biter ne savaş 144 2 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Müslümanlığın bayrağı yerlerde ya Ömer ya Hamza ya Ali 93 0 Yanıtla
  • Kemal: Hani saniyeler içinde cevap veririz diyordunuz. Bu İran dan daha tırt bir ülke görmedim !! 54 1 Yanıtla
  • Erol Çolak: ne oldu korktunmu 44 4 Yanıtla
  • Osman A: Yememiş belli ki.Sahte kabadayı. 43 1 Yanıtla
  • Kzk : Keşke gerçekten ikinizde haritadan silinseniz, daha güzel bir dünyaya uyarınız 35 1 Yanıtla
  • ULUBATLI HASAN : Sıkıya gelince geri vites ::)) 34 1 Yanıtla
  • fatih mazlum: Osurkla karsilik vercekmis iran birakin tiyatroyu ayiptir milletin gundemini gazze olmaktan cikarmak icin oynanan kotu bir oyun 22 1 Yanıtla
  • Oooo: 3 dronla Gazze soykırımını nasıl unutturuyor İsrail? İran'da oyuna geliyor 18 1 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: oldu canım, kips, bayyy 17 1 Yanıtla
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