İran, Kuveyt\'teki ABD Tesislerine Saldırdı

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'te bulunan Arifcan ve Ali es-Salim askeri üslerindeki ABD hedeflerini vurduklarını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ABD'nin Kuveyt'te yer alan askeri tesislerine yönelik saldırı düzenlendiği bildirildi. Yapılan açıklamada, Arifcan'daki lojistik ve destek merkezinde toplanan ABD güçlerinin hedef alındığı ve saldırı sonucunda bazı askerlerin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Eş zamanlı olarak Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü'nde yer alan bir ABD radar sisteminin de insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla imha edildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, bir silah bakım hangarı ile İHA barınağının da vurulduğu, misilleme eylemlerinin devam edeceği aktarıldı.

Uluslararası kurumların ABD eylemlerini durdurmada yetersiz kaldığı savunulan açıklamada, İran'ın orantılı misilleme hakkını kullanmaktan başka seçeneği kalmadığı ifade edildi. Topraklarını ABD güçlerine açan bölge ülkelerine de uyarılarda bulunularak, söz konusu ülkelerin muhtemel misillemelere karşı hazırlıklı olmaları gerektiği belirtildi.