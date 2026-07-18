İran, Kuveyt'teki ABD Tesislerine Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Kuveyt'teki ABD Tesislerine Saldırdı

İran, Kuveyt\'teki ABD Tesislerine Saldırdı
18.07.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, Kuveyt'teki ABD hedeflerini vurdu, bazı askerlerin öldüğü iddia edildi.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'te bulunan Arifcan ve Ali es-Salim askeri üslerindeki ABD hedeflerini vurduklarını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ABD'nin Kuveyt'te yer alan askeri tesislerine yönelik saldırı düzenlendiği bildirildi. Yapılan açıklamada, Arifcan'daki lojistik ve destek merkezinde toplanan ABD güçlerinin hedef alındığı ve saldırı sonucunda bazı askerlerin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Eş zamanlı olarak Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü'nde yer alan bir ABD radar sisteminin de insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla imha edildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, bir silah bakım hangarı ile İHA barınağının da vurulduğu, misilleme eylemlerinin devam edeceği aktarıldı.

Uluslararası kurumların ABD eylemlerini durdurmada yetersiz kaldığı savunulan açıklamada, İran'ın orantılı misilleme hakkını kullanmaktan başka seçeneği kalmadığı ifade edildi. Topraklarını ABD güçlerine açan bölge ülkelerine de uyarılarda bulunularak, söz konusu ülkelerin muhtemel misillemelere karşı hazırlıklı olmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Politika, Kuveyt, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, Kuveyt'teki ABD Tesislerine Saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz ayında hala çığ tehlikesi var Temmuz ayında hala çığ tehlikesi var
Rojin Kabaiş dosyasında yeni ihtimal: Yetersiz kalırsa fethi kabir yapılacak Rojin Kabaiş dosyasında yeni ihtimal: Yetersiz kalırsa fethi kabir yapılacak
’Mardinli Marilyn Monroe’ tutuklandı 'Mardinli Marilyn Monroe' tutuklandı
Galatasaray’da Icardi’ye özel veda: Son bir maça çıkacak Galatasaray'da Icardi'ye özel veda: Son bir maça çıkacak
Ahbap soruşturması CHP’ye sıçradı “Gölge bakan“ gözaltında Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı! "Gölge bakan" gözaltında
Kaza değil cinayet Mopede arkadan çarpan sarhoş sürücü can aldı Kaza değil cinayet! Mopede arkadan çarpan sarhoş sürücü can aldı

11:08
Rusya’nın e-ticaret devi vuruldu Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
11:05
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’den geriye bu sözler kaldı
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı
10:43
Büyük skandal Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
09:57
’Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisindeki sahne Çin’i karıştırdı
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı
09:56
Bakan Gürlek duyurdu Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
09:34
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 11:47:27. #7.12#
SON DAKİKA: İran, Kuveyt'teki ABD Tesislerine Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.