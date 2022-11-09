Mollanın sarığını düşürmek isteyen protestocu, hiç b eklemediği bir tepkiyle karşılaştı! O anlar saniye saniye kaydedildi - Son Dakika
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Mollanın sarığını düşürmek isteyen protestocu, hiç b eklemediği bir tepkiyle karşılaştı! O anlar saniye saniye kaydedildi

09.11.2022 14:34

İran, Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından katledilmesinden sonra başlayan protestolarla resmen yangın yerine döndü. Eylemler son günlerde farklı bir boyut kazanırken, medreseleri ateşe veren, yolda yürüyen mollaların sarıklarını düşüren göstericiler, bu kez beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. İnternete düşen bir videoda ise yolda yürüyen mollaya yaklaşan göstericinin, sarığını düşürmek istediği molla tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar yer aldı.

22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü, İran'ı yangın yerine çevirdi. Amini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar giderek arttı ve tüm ülkeye yayıldı. Ülkede birçok kesimin destek verdiği eylemlerde protestolar, gün geçtikçe farklı bir boyut kazandı.

MOLLARIN SARIKLARINI DÜŞÜRMEYE BAŞLADILAR

Tüm dünyada İran'daki kadınlara destek amacıyla saç kesme akımı uygulanırken, şimdi de İran'da sokakta yürüyen mollaların sarığını düşürme akımı başladı. Göstericiler mollaların sarığını düşürürken, mollalar ise ses çıkarmadan yerlere düşürülen sarıklarını almayarak yürüyüp, gitmeyi tercih ediyorlardı.

PROTESTOCU HİÇ BEKLEMEDİĞİ BİR TEPKİYLE KARŞILAŞTI

Gösteriler devam ederken sosyal medyada paylaşılan son videoda ise göstericiler, şok bir tepkiyle karşılaştı. Yolda yürüyen mollaya yaklaşan gösterici, mollanın sarığını düşürmek isterken mollanın sert tepkisine uğradı.

MOLLA "BOKSÖR" ÇIKTI

Kendisine yaklaşan göstericiyi adeta bir boksör gibi döven molla, göstericiyi fena şekilde darbetti.

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Mahsa Emini, İran, Dünya, Son Dakika

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