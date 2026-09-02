İran Meclis Başkanı Kalibaf\'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Kontrol silahlı kuvvetlerimizin elinde

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, " Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolü silahlı kuvvetlerimizin elinde" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan bazı gemileri geçirmeye çalıştığını öne süren Kalibaf, "Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolü silahlı kuvvetlerimizin elindedir. ABD, hırsızlar ve kaçakçılar gibi birkaç gemiyi boğazdan geçirmeye çalışıyor ancak silahlı kuvvetlerimizin müdahalesiyle karşılaşıyor. Eğer boğazın kontrolü ABD'nin elindeyse, neden her gün bunu tekrarlamak ve adalarımıza saldırmak zorunda kalıyor?" ifadelerini kullandı.

Kalibaf, ABD'nin gemilere Hürmüz Boğazı'ndan geçebilecekleri yönünde güvence verdiğini ancak bu gemilerin saldırıya uğradığını savunarak, "ABD, mutabakatın aksine boğazın güney güzergahını kullanmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Savaştan önce Hürmüz Boğazı'ndan günde en az 120 gemi geçiyordu. Bir veya iki geminin bile boğazdan geçmesi, savaş öncesi dönemle kesinlikle kıyaslanamaz" diye konuştu.

İran İslam Cumhuriyeti'nin politikasının ülke lideri Mücteba Hamaney'in talimatı doğrultusunda mutabakatın şartlarının yerine getirilmesi olduğunu kaydeden Kalibaf, "Her kesimden tüm siyasetçilerden anlaşmazlıkları bir kenara bırakmalarını istiyorum. Hiçbir zaman askeri ya da siyasi olarak teslim olmayacağız" açıklamasını yaptı.