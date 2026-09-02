İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Kontrol silahlı kuvvetlerimizin elinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Kontrol silahlı kuvvetlerimizin elinde

İran Meclis Başkanı Kalibaf\'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Kontrol silahlı kuvvetlerimizin elinde
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolünün silahlı kuvvetlerin elinde olduğunu belirterek, ABD'nin birkaç gemiyi boğazdan geçirmeye çalıştığını ancak müdahaleyle karşılaştığını söyledi. Kalibaf, savaş öncesi günde 120 gemi geçen boğazdan şu an bir veya iki geminin bile geçişine izin verilmeyeceğini vurguladı.

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, " Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolü silahlı kuvvetlerimizin elinde" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan bazı gemileri geçirmeye çalıştığını öne süren Kalibaf, "Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolü silahlı kuvvetlerimizin elindedir. ABD, hırsızlar ve kaçakçılar gibi birkaç gemiyi boğazdan geçirmeye çalışıyor ancak silahlı kuvvetlerimizin müdahalesiyle karşılaşıyor. Eğer boğazın kontrolü ABD'nin elindeyse, neden her gün bunu tekrarlamak ve adalarımıza saldırmak zorunda kalıyor?" ifadelerini kullandı.

Kalibaf, ABD'nin gemilere Hürmüz Boğazı'ndan geçebilecekleri yönünde güvence verdiğini ancak bu gemilerin saldırıya uğradığını savunarak, "ABD, mutabakatın aksine boğazın güney güzergahını kullanmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Savaştan önce Hürmüz Boğazı'ndan günde en az 120 gemi geçiyordu. Bir veya iki geminin bile boğazdan geçmesi, savaş öncesi dönemle kesinlikle kıyaslanamaz" diye konuştu.

İran İslam Cumhuriyeti'nin politikasının ülke lideri Mücteba Hamaney'in talimatı doğrultusunda mutabakatın şartlarının yerine getirilmesi olduğunu kaydeden Kalibaf, "Her kesimden tüm siyasetçilerden anlaşmazlıkları bir kenara bırakmalarını istiyorum. Hiçbir zaman askeri ya da siyasi olarak teslim olmayacağız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Meclis Başkanı, Hürmüz Boğazı, Politika, Savunma, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Kontrol silahlı kuvvetlerimizin elinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci-yazar Şükran Soner yaşamını yitirdi Gazeteci-yazar Şükran Soner yaşamını yitirdi
Emine Erdoğan Bişkek’te lider eşleriyle buluştu Emine Erdoğan Bişkek'te lider eşleriyle buluştu
İntihar girişiminde insanlık dersi Üç saat boyunca başından ayrılmadı İntihar girişiminde insanlık dersi! Üç saat boyunca başından ayrılmadı
Karadağ’da Rus saldırgan 3 kişiyi öldürdü, intihar etti Karadağ'da Rus saldırgan 3 kişiyi öldürdü, intihar etti
İzlemek mide ister Çıplak ayaklarıyla üretiyorlar İzlemek mide ister! Çıplak ayaklarıyla üretiyorlar
İsrail’in Gazze’ye 10’dan fazla hava saldırısı: 1 ölü, 3’ü çocuk yaralı İsrail'in Gazze'ye 10'dan fazla hava saldırısı: 1 ölü, 3'ü çocuk yaralı

09:39
Aynı eve ikinci kez giren hırsız kadınlar yakalandı
Aynı eve ikinci kez giren hırsız kadınlar yakalandı
09:36
DGM’den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber
09:35
Fener’den gidenin içinden Messi çıkıyor Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı
Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı
09:33
Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı bulunan İsmail Çanak itirafçı oldu
Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı bulunan İsmail Çanak itirafçı oldu
09:30
Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu “Bakan olacağım“ deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası
Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu! "Bakan olacağım" deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası
09:27
Amedspor yenilgisi sonrası olay iddia Onana ve Salah İngiltere’ye mi gitti
Amedspor yenilgisi sonrası olay iddia! Onana ve Salah İngiltere'ye mi gitti?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 10:01:01. #7.12#
SON DAKİKA: İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Kontrol silahlı kuvvetlerimizin elinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement