İran Meclis Başkanı\'ndan ABD\'ye Çağrı

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Lübnan'daki ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Washington yönetimine çağrıda bulunarak, "ABD, 'Önce İsrail' hatasından vazgeçmelidir" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Kalibaf, "Lübnan'da kapsamlı bir ateşkesin tamamlanması ve kalıcı hale gelmesi, Hizbullah'ın direnişi ve kararlı mücadelesi ile direniş ekseninin birliğinin bir sonucu olacaktır. ABD anlaşmaya uymak zorundadır. Hizbullah ve İran, ister savaşta ister ateşkes döneminde olsun, tek bir varlıktır. ABD, 'Önce İsrail' hatasından vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı.