İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu

29.03.2026 17:11
ABD ve İsrail'in eşzamanlı şekilde İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta bir ay geride kaldı. Çatışmalar, 30. günde yeni bir safhaya taşındı. İsrail'in İran'ın sanayi tesislerini hedef almasına karşılık Devrim Muhafızları tarafından fırlatılan balistik füzeler, ülkenin güneyindeki kritik sanayi tesislerini ve kimya fabrikalarını hedef aldı.

İsrail ile İran arasında ABD'nin de dahil olduğu çatışmalar 30'uncu gününde devam ediyor. Tarafların karşılıklı saldırıları sürerken, bölgede gerilim yüksek seviyesini koruyor.

İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME SALDIRISI

İsrail'in İran'daki altyapı hedeflerine yönelik saldırılarına karşılık olarak, İran Devrim Muhafızları tarafından İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlendi. Saldırının İsrail'in güneyindeki hedefleri kapsadığı bildirildi.

BEERŞEBA'DA SANAYİ BÖLGESİ VURULDU

İran tarafından gerçekleştirilen saldırıda, İsrail'in Beerşeba kenti yakınlarındaki bir sanayi bölgesinin hedef alındığı aktarıldı. Bölgeden yoğun duman yükseldiği bildirildi.

KİMYA FABRİKASI HEDEF ALINDI

Al Jazeera kaynaklı bilgilere göre, saldırıda bir kimya fabrikasının vurulduğu belirtildi. Saldırı sonrası bölgede hasar meydana geldiği ifade edildi. Saldırı sonrası oluşan dumanlar kentin her yanından görüldü.

BİRDEN FAZLA KENTE SALDIRI

İran'ın saldırılar kapsamında İsrail'in güneyi ile birlikte Dimona, Beerşeba ve Tel Aviv'e yönelik en az 3 roket saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

