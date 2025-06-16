İran yargısına bağlı bir haber ajansı, İsrail istihbarat teşkilatı için çalışan gizli bir ajanın, Yüksek Mahkeme tarafından verilen cezasının onanmasının ardından idam edildiğini bildirdi.
Mizan Online, şüpheli İsmail Fikri'nin İran'ın "düşmanlarına" gizli ve hassas bilgileri verdiği gerekçesiyle idam edildiğini bildirdi.
Fikri'nin İsrail adına çalışırken iki MOSSAD görevlisiyle irtibat halinde olduğu bildirildi. Aralık 2023'te İran'da yetkililer tarafından tutuklandı ve suçlandı.
Haber ajansı, infazı İsrail casusluk şebekesine "büyük bir istihbarat darbesi" olarak duyurdu.
Son Dakika › Dünya › İran, MOSSAD casusunu idam etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (11)