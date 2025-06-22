İran Nükleer Tesislerine Saldırı: 11 Yaralı

İRAN Kızılay'ı, üç İran nükleer tesisine düzenlenen ABD saldırılarında 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, bugün nükleer tesislere yapılan saldırılarda herhangi bir radyasyona rastlanmadığını, 11 kişinin yaralandığını bildirdi. Kızılay ekiplerinin çalışmaya devam ettiğini aktaran Kulivend, saldırıların gerçekleştirildiği nükleer tesislerde herhangi bir radyasyona rastlanmadığını belirtti.

Kullivend, saldırılarda hayatını kaybeden olmadığını ve yaralanan 11 kişiden 7'sinin ise taburcu edildiğini aktardı.