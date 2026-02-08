Tahran\'dan Washington\'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman'da cuma günü gerçekleştirilen ve tarafların 'olumlu' olarak nitelendirdiği görüşmelerin ardından, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulundu.

MÜZAKERELER GELECEK HAFTA BAŞINDA YAPILACAK

Tahran ile Washington'un nükleer müzakereleri dolaylı şekilde sürdürme konusunda mutabık kaldığını belirten Arakçi, yeni tur görüşmeler için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise müzakerelerin gelecek hafta başında yapılabileceğini belirtti.

"NÜKLEER PROGRAM ASKERİ AMAÇ TAŞIMIYOR"

Trump, bölgede ABD donanmasının güçlendirilmesinin ardından İran'ı, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmeye, balistik füze programını durdurmaya ve bölgedeki silahlı gruplara desteğini kesmeye çağırmıştı. Washington, uranyum zenginleştirmenin nükleer silah geliştirme sürecine kapı aralayabileceğini savunuyor. Tahran ise nükleer programının askeri amaç taşımadığını uzun süredir dile getiriyor.

Diplomasi kapısının açık olduğunu belirten Arakçi, görüşmelerin kapsamının genişletilmesine karşı çıktı. Arakçi, "Her diyalog tehdit ve baskının sona ermesini gerektirir. İran yalnızca nükleer konuyu görüşür. ABD ile başka hiçbir meseleyi müzakere etmeyiz" dedi.

Geçen yıl haziran ayında ABD, İsrail'in 12 gün süren saldırı kampanyasının son aşamasında İran'daki nükleer tesisleri bombalamıştı. Tahran bu saldırıların ardından uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı.İran, söz konusu saldırılara Katar'daki bir ABD üssüne füze saldırısı düzenleyerek karşılık vermişti. Arakçi, ABD'nin yeni bir saldırı gerçekleştirmesi halinde benzer sonuçların doğabileceğini belirterek, "ABD topraklarını hedef almamız mümkün değil ancak bölgedeki üslerini hedef alırız," dedi.

"ABD ÜSLERİNİ HEDEF ALACAĞIZ"

Komşu ülkelere saldırı niyetlerinin olmadığını vurgulayan Arakçi, "Komşu ülkeleri hedef almayacağız, onların topraklarındaki ABD üslerini hedef alacağız. Bu iki durum arasında büyük fark var" dedi. İran, uranyum zenginleştirme hakkının tanınmasını isterken, balistik füze programının müzakere masasına getirilmesinin ülkeyi İsrail saldırılarına karşı savunmasız bırakacağını savunuyor.