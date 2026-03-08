İran: Saldırı Olursa Karşılık Veririz - Son Dakika
08.03.2026 11:50
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, komşu ülkelere saldırı olursa yanıt vereceklerini duyurdu.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Komşu ülkelerle kardeşiz ancak İran'a saldırı gelirse karşılık vermek zorunda kalırız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bir sağlık merkezine ziyarette bulundu. İran basınına konuşan Pezeşkiyan, komşu ülkelerle ilgili dün yaptığı açıklamaların yanlış yorumlandığını bildirdi. Pezeşkiyan, "Düşmanlar, İran ile komşu ülkeler arasında bir ayrılık yaratmak istiyorlar. Komşu ülkelerle kardeşiz ve ilişkilerimizin iyi olmasını istiyoruz ancak herhangi bir ülkeyi kullanmak ve topraklarımıza saldırmak isterlerse onlara karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İran'ın komşularla ilişkilerine önem verdiğini söyleyen Pezeşkiyan, "Daha önce de defalarca söylendiği gibi ve liderliğe göre, komşu ülkelerle kardeşiz ve ilişkilerimiz iyi olmalı. Herhangi bir ülkeden saldırı ve topraklarımızı ihlal etmek isterlerse, bu saldırıya karşılık vermek zorundayız ve bu karşılık, o ülkeyle bir anlaşmazlığımız olduğu veya oradaki insanları rahatsız etmek istediğimiz anlamına gelmez" değerlendirmesini yaptı.

Pezeşkiyan, ABD ile İsrail'in saldırılarında sivillerin ve çocukların hedef alındığını belirterek, "Ülkemize saldıranlara karşı dimdik duruyoruz ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz. Silahlı Kuvvetlerimiz ile Gönüllü Güvenlik Güçleri, ülkenin her yerinde mevcut ve ülkeyi tüm gücümüzle savunacağız, bize yönelik hayallerini kesinlikle bozacağız. Ülkemiz zorbalığa, baskıya ve saldırganlığa boyun eğmedi ve eğmeyecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

