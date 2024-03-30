İran Televizyon Kanalı Sunucusu Evinin Önünde Bıçaklandı - Son Dakika
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BBC

İran Televizyon Kanalı Sunucusu Evinin Önünde Bıçaklandı

Londra merkezli bir İran televizyon kanalının sunucusu Poruia Zeraati, evinin önünde bir grup tarafından bıçaklandı. Olay terörle mücadele polisleri tarafından araştırılıyor ve Zeraati'nin durumu iyi. Iran International kanalı, İran'daki protestoları yayınlayan önemli bir kanal olarak biliniyor. Kanalın çalışanlarına daha önce yaşamlarının tehlikede olduğu uyarısı yapılmış ve güvenlik önlemleri alınmıştı. İran İstihbarat Bakanı, Iran International kanalını terör örgütü olarak ilan etti. Kanal, geçici olarak faaliyetlerini durdurmuş ve daha sonra tekrar yayınlarına başlamıştı. Londra Emniyeti, İran rejimine düşman olarak algılananları hedef alan 15 girişimi engellediğini açıkladı.

30.03.2024 13:24  Güncelleme: 13:26
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Londra merkezli bir İran televizyon kanalının sunucusu, evinin önünde bıçaklandı.

İki yıl önce İran’daki hükümet karşıtı protestoları geniş bir şekilde yayınlayan Iran International kanalının 36 yaşındaki sunucusu Poruia Zeraati’nin bir grubun saldırısına uğradığı belirtildi.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı olayın terörle mücadele polisleri tarafından araştırıldığını duyurdu ve hastaneye kaldırılan Zeraati’nin durumunu iyi olduğunu açıkladı.

İran International İran’da yaklaşık 18 ay önce gerçekleşen eylemleri aktaran başlıca kanallardan biri olmuştu.

Kasım 2022’de polis kanalın iki çalışanına yaşamlarının tehlikede olabileceğine dair uyarı yapılmıştı.

Kanalın binasının önünde silahlı polisler nöbet tutmaya başlarken, binanın dışına beton bloklar konuldu.

Bu arada, İran İstihbarat Bakanı İmail Khatib, Iran International kanalının rejim tarafından bir terör örgütü olarak ilan edildiğini belirtti.

Iran International kanalı, Tahran tarafından rejime karşı protesto eylemlerini teşvik etmekle suçlanıyordu.

Kanal Şubat 2023’te Londra’daki faaliyetlerine geçici olarak ara vermiş ve yayın stüdyolarını Washington’a taşımıştı.

Kanal kararın “İran’dan gelen devlet destekli tehditlerde büyük bir artış” nedeniyle alındığını açıklamış, daha sonra geçen Eylül’de Londra’da başka bir yerde yayınlarına geri dönmüştü.

Londra Emniyetine göre 2022 başından bu yana İran rejimine düşman olarak algılananları kaçırma ya da öldürmeye yönelik 15 girişim engellendi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İran Televizyon Kanalı Sunucusu Evinin Önünde Bıçaklandı - Son Dakika

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