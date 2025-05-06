İran ve ABD 4. Tur Görüşmeleri Umman\'da

İRAN ile ABD arasındaki görüşmelerin 4'üncü turunun 11 Mayıs'ta Umman'da yapılacağı bildirildi.

İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 4'üncü turunun pazar günü Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirileceği duyuruldu. İki ülke arasındaki nükleer görüşmelerin ikisi Maskat'ta, biri ise İtalya'nın başkenti Roma'da yapıldı.