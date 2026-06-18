İran ve ABD Arasında Tarihi Mutabakat

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile imzalanan mutabakat zaptını paylaşarak, "Bu, güçlü İran'dan tarihi bir belge ve mesajdır. Barış, karşılıklı saygının gölgesinde gerçekleşecektir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının, kendisi, ABD Başkanı Donald Trump ve ara bulucu Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından imzalanmış halini sanal medya hesabından paylaştı. Pezeşkiyan, barışın, karşılıklı saygının gölgesinde gerçekleşeceğini belirterek, "Bu, güçlü İran'dan tarihi bir belge ve mesajdır. İran İslam Cumhuriyeti, onur ve bağımsızlığı, ilerlemeyi ve bölgesel iş birliğini koruyarak her zaman küresel barışa bağlıdır. Bu metin, hiçbir tehdit ve baskıyla onurundan ve bağımsızlığından vazgeçmeyen bir milletin sesinin yansımasıdır. Bugün kayda geçirilen; milli direnişin, siyasi akılcılığın ve sorumlu diplomasinin sonucuydu" ifadelerini kullandı.