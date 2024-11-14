İranlı Hak Savunucusu İntihar Etti

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İran’da tanınmış bir insan hakları savunucusu, tutuklu bazı kişilerin serbest bırakılması çağrısının karşılık bulmaması sonrası intihar etti.

Kianoosh Sanjari’nin yüksek bir binadan atlayarak öldüğü doğrulandı.

Hak savunucusu Sanjari, ölümü öncesi sosyal medyadan bir paylaşımla, İran rejimine çağrı yaparak, dört siyasi tutuklunun serbest bırakılmasını talep etti.

Sanjari, Çarşamba günü yerel saatle akşam 7’ye kadar hükümete süre verdiğini duyurdu.

Bu ilk paylaşımda, "Eğer Fateme Sepehari, Nasreen Shakrami, Tomaj Salehi ve Arsham Rezaei bugün saat 19:00'a kadar serbest bırakılmazlarsa... Hamaney ve ortaklarının diktatörlüğüne karşı protesto amacıyla hayatıma son vereceğim" yazdı.

Bu sürenin dolması sonrası yaptığı son paylaşımında ise "İranlıların bir gün uyanıp köleliğin üstesinden gelmesini" dilediğini söyledi.

Sanjari, "Protesto, her İran vatandaşının hakkıdır. Hiç kimse fikirlerini ifade ettiği için hapse atılmamalı" ifadelerini kullandı.

Sanjari’nin serbest bırakılmasını istediği dört mahkum Mahsa Amini protestolarına katıldıkları için yargılanmıştı.

İranlı hak savunucusu Hossein Ronaghi, Sanjari’yi andığı X paylaşımında, “Kianoosh Sanjeri sadece bir isim değil, yıllarca süren acının, direnişin ve özgürlük mücadelesinin sembolüdür” ifadelerini kullandı.

Annesine bakmak için dönmüştü

1999 ile 2007 arasında defalarca tutuklanan Kianoosh Sanjari, sonrasında İran’ı terk etti.

Norveç'te sığınma hakkı aldı.

Sonrasında ABD merkezli Voice of America'nın Farsça servisinde çalıştı.

2016 yılında annesine bakmak için İran'a döndü ve tutuklandı.

Siyasi tutukluların hapsedildiği Evin Cezaevi’nde 11 yıla mahkum edildi.

2019 yılında tıbbi gerekçelerle kefaletle serbest bırakıldı ve ardından da bir psikiyatri hastanesine kaldırıldı.

Mahkumiyeti sırasında kendisine elektrik şoku verildiğini, yatağa zincirlendiğini ve kendisine madde enjekte edildiğini iddia etti.