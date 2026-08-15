İranlı Pilotlar Katar'da Esir - Son Dakika
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İranlı Pilotlar Katar'da Esir

İranlı Pilotlar Katar\'da Esir
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İran, ABD-İsrail savaşında düşen uçakların pilotlarının Katar tarafından esir alındığını açıkladı.

İRAN Genelkurmay Başkanlığı, ABD ve İsrail ile yaşanan savaş sırasında düşen Su-24 tipi savaş uçaklarından sağ kurtulan 3 İranlı pilotun Katar güçleri tarafından esir alındığını açıkladı.

İran Genelkurmay Başkanlığı Kayıp Arama Komitesi Komutanı Tuğgeneral Muhammed Bakırzade, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger'e yazılı bir mektup gönderdi. Bakırzade mektubunda, ABD ve İsrail'in saldırılarına yanıt olarak mart ayında Katar'daki düşman askeri üslerine düzenlenen operasyon sırasında 2 Su-24 tipi savaş uçağının hedef alındığını ve pilotların uçaktan fırlatma koltuğunu kullanarak atladığını belirtti.

Hava savunma sistemlerinin isabet etmesi sonucu düşen uçaklardaki pilotlardan Mecid Kazemi'nin hayatını kaybettiğini ve cenazesinin ülkeye getirilerek defnedildiğini ifade eden Bakırzade, diğer 3 pilotun ise sağ olarak yere indiğini kaydetti. Bakırzade; Cevad Salehi, Abdülmecid Daştiyan ve İmran Behruşiyan isimli pilotların Katar güçlerince esir alındığını ve yaklaşık 6 aydır bu ülkede gözaltında tutulduğunu duyurdu.

Katar hükümetinin uluslararası hukuk kurallarını ve savaş esirlerinin temel haklarını ihlal ettiğini savunan Bakırzade, Doha yönetiminin esir tutulan pilotların aileleriyle veya İranlı yetkililerle temas kurmasına, telefonla görüşmesine ya da durumlarıyla ilgili bilgi verilmesine izin vermediğini aktardı.

Mektubunda Cenevre Sözleşmesi'nin ilgili maddelerine atıfta bulunan Tuğgeneral Bakırzade, savaş esirlerinin ailelerine haber verme ve Kızılhaç heyetleriyle görüşme hakkı olduğunu vurguladı. Bakırzade, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Katar'da tutulan İranlı pilotları acilen ziyaret etmesini, sağlık durumlarını yerinde inceleyerek raporlamasını ve pilotların derhal serbest bırakılarak ülkeye iadesi için gerekli insani adımları atmasını talep etti.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, İsrail, Katar, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İranlı Pilotlar Katar'da Esir - Son Dakika

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