İrlanda, AB Dönem Başkanlığını Üstlendi

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin altı aylık dönem başkanlığı bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden İrlanda'ya geçiyor. Devir teslim kapsamında Dublin Kalesi'nde düzenlenecek törene AB'nin üst düzey yetkililerinin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılması bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin altı aylık dönem başkanlığı bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden İrlanda'ya geçiyor. İrlanda, dönem başkanlığı süresince AB üyesi ülkeler arasında Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketleri, Ukrayna'ya askeri ve mali destek ile Ukrayna, Moldova ve diğer aday ülkelerin üyelik müzakerelerine ilişkin siyasi uzlaşının sağlanmasına öncülük etmeyi hedefliyor.

İrlanda Başbakanı Micheál Martin, ülkesinin dönem başkanlığı sırasında Ukrayna'ya desteğin temel önceliklerden biri olacağını belirterek, AB'nin yeni çok yıllı bütçesi konusunda da yıl sonuna kadar siyasi uzlaşı sağlanmasını istediklerini söyledi. Martin, Ukrayna'nın üyelik sürecinin "liyakat esasına göre" yürütüleceğini ifade etti.

İrlanda Dışişleri Bakanı Helen McEntee ise dönem başkanlığının ülkesine AB'nin karar alma süreçlerinde "önemli bir erişim ve etki alanı" sağlayacağını dile getirdi. McEntee, İrlanda'nın deneyimli diplomatlarıyla birliğin çalışmalarına katkı sunacağını ifade ederken, ülkesinin Ukrayna'ya "mümkün olan her şekilde" destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

İrlanda, AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı 13 yıl aradan sonra ve sekizinci kez üstleniyor. Dönem başkanlığı süresince Bakanlar Konseyi toplantılarına başkanlık edecek olan Dublin yönetimi, üye ülkeler arasında uzlaşı sağlanmasına ve AB yasama süreçlerinin ilerletilmesine katkıda bulunacak.