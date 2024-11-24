İrlanda\'da Bert Fırtınası Nedeniyle Kırmızı Alarm Verildi

Dünya

İRLANDA'da etkili olan 'Bert Fırtınası' nedeniyle iki bölgede kırmızı alarm verildi.

İrlanda'da elektrik dağıtımından sorumlu ESB Networks'ten yapılan açıklamada, yaklaşık 60 bin ev, çiftlik ve işletmenin enerjisiz kaldığı bildirildi. Açıklamada, elektrik kesintilerine şiddetli rüzgarın yol açtığı, ülkenin batı ve kuzeybatısının kesintilerden en çok etkilenen bölgeler olduğu belirtildi.

'Bert Fırtınası' nedeniyle İrlanda'da iki bölgede kırmızı alarm verildi.