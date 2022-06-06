İşçi emeklileri, maaşlarına yapılan zammı beğenmeyince yürüyüş düzenledi

İran'ın Tebriz kentinde işçi emeklileri hayat pahalılığı ve emekli maaşına talep edilen zammın yapılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu önünde protesto düzenledi.

"DÜŞMANIMIZ BURADA, AMERİKA'DA DEĞİL"

Kurumun önünde toplanan protestocular, hükümetin maaşlara yaptığı zammı yeterli bulmadıklarını belirterek, "Hakkımızı alana kadar pes etmeyeceğiz", "Gelirimiz riyal, giderimiz dolar", "Düşmanımız burada, Amerika'da değil" sloganları attı. Göstericiler daha sonra emniyet güçleri eşliğinde Doğu Azerbaycan valiliğine doğru yürüdü.

ZAM ORANLARI DÜN AÇIKLANDI

İran'da dün Çalışma Bakanlığı en düşük maaşı alan işçi emeklileri için yüzde 57.4 ve yüksek maaş alanlar için yüzde 10 zam yapılacağını açıklamıştı. Yapılan zam ile birlikte İran'da asgari emekli maaşı 5 milyon 580 bin tümen (2 bin 970 TL) oldu.