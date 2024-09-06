Protestoda Türk-Amerikan Kadın Öldürüldü

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İşgal altındaki Batı Şeria'daki bir protesto sırasında 26 yaşındaki Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi vurularak öldürüldü.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin, Nablus yakınlarındaki Beita kasabasında Yahudi yerleşimlerinin genişlemesine karşı düzenlenen bir protesto sırasında öldürüldüğü bildirildi.

Filistin basını, Eygi'nin İsrail askerleri tarafından vurulduğunu iddia etti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), "Beita bölgesinde güçlerimize taş atan ve onlar için tehdit oluşturan şiddet eylemlerinin ana kışkırtıcısına güçlerimiz ateşle karşılık verdi" dedi.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "bölgede açılan ateş sonucu yabancı uyruklu bir kişinin öldürüldüğüne dair haberleri” ve “olayın meydana geldiği koşulları” araştırdığını söyledi.

Fransız haber ajansı AFP aktivistin başından yaralanarak Nablus'taki bir hastaneye kaldırıldığını ancak daha sonra öldüğünü bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu hükümetini suçladı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürüldüğünü doğruladı, İsrail askerlerini suçladı.

Bakanlığın internet sitesindeki açıklamada, "Batı Şeria’nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızın işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü derin üzüntüyle öğrenilmiştir" denildi.

Olaydan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin sorumlu tutulduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir.

"İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir."