İşgal planlandığı gibi gitmeyince Putin ceza kesmeye başladı: 8 general değiştirildi, 2 FSM mensubu istihbaratçı gözaltında - Son Dakika
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İşgal planlandığı gibi gitmeyince Putin ceza kesmeye başladı: 8 general değiştirildi, 2 FSM mensubu istihbaratçı gözaltında

12.03.2022 12:13
İşgal planlandığı gibi gitmeyince Putin ceza kesmeye başladı: 8 general değiştirildi, 2 FSM mensubu istihbaratçı gözaltında

İddia Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Savaş Çalışmaları Enstitüsü'ne ait. Buna göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da yavaşlayan işgal nedeniyle cephe hattında görev yapan en az 8 generali değiştirdiği, iki üst düzey istihbarat yöneticisi hakkında da ev hapsi alındığı ileri sürüldü.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatının üçüncü haftasına girilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rus istihbaratı FSB'den üst düzey bazı isimlerin gözaltına alındığı iddia edildi.

BİLGİ UKRAYNA'DAN

Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Savaş Çalışmaları Enstitüsü'nün Ukraynalı yetkililer ve medya raporlarına dayandırarak hazırladı rapora göre Putin, işgal harekatının uzaması nedeniyle faturayı bazı generaller ve istihbarat yetkililerine kesti.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Putin'in en az 8 generali, cephe hattındaki başarısızlıkları nedeniyle görevde aldığını söyledi.

İSTİHBARATÇILAR DA GÖZALTINDA

Ayrıca Rusya istihbarat kurumu FSB'nin 5. Servis biriminde çalışan personelden bazılarının da gözaltına alındığı belirtildi. Ukrayna medyasında ve bağımsız bir Rus haber kuruluşunda yer alan habere göre, 5. Servis'in başkanı Sergey Beseda ve yardımcısı Anatoly Bolyukh Cuma günü ev hapsine alındı.

Savaş Çalışmaları Enstitüsü'nün verdiği bilgiye göre FSB bünyesinde yer alan 5. Servis, Ukrayna'daki siyasi durumla ilgili istihbarat toplamakla görevliydi.

Rusya ordusu, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal harekatına başlamış ancak ülke içerisinde güçlü bir direnişle karşılaşmıştı. Rus birliklerinin birçok bölgede ilerleyişi yavaşlarken, Rus hava kuvvetleri de uzun bir süre Ukrayna jetlerine karşı hava hakimiyeti sağlayamamıştı.

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