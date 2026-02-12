Işıkhan ve Nazeer İşbirliği Görüşmesi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fas'ın Marakeş kentinde Maldivler Yükseköğretim, Çalışma ve Becerilerin Geliştirilmesinden Sorumlu Devlet Bakanı Abdulla Nazeer ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maldivler Yükseköğretim, Çalışma ve Becerilerin Geliştirilmesinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Abdulla Nazeer ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede; ülkelerimiz arasında başta istihdam, beceri geliştirme, mesleki eğitim ve insan kaynağının güçlendirilmesi amacıyla iş birliğimizi derinleştirmek ve vatandaşlarımıza karşılıklı fayda sağlamak için hayata geçirebileceğimiz faaliyetleri değerlendirdik" ifadelerini kullandı.