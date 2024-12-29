İslamofobiyle Mücadele İçin Merkez Kuruluyor

Dünya

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde, İslamofobik saldırıları raporlamaya yönelik bildirim merkezi kuruluyor.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde kurulacak "Müslüman Karşıtı Irkçılığı Bildirim Merkezi" (MEDAR) isimli kuruluşun 2025 yılının ilkbahar mevsiminde faaliyete geçeceği duyuruldu. MEDAR'ın kurulması, KRV'deki Müslüman topluluğun karşılaştığı sorunları görünür kılma ve ayrımcılıkla mücadele etme konuları bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Alman Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (WDR) haberine göre, MEDAR, Müslüman karşıtı olaylara yönelik bir raporlama birimine sahip olan Almanya'daki ilk eyalet girişimi olacak. 1 milyon 700 binden fazla Müslümanın yaşadığı KRV'de, bu merkezin Müslüman topluluğun karşı karşıya kaldığı ayrımcılık ve nefret suçlarını belgelemesi ve çözüm üretmesi bekleniyor.

Bu tür bir birimin kurulması fikri, 2022 yılında Iserlohn kentinde Müslüman mezarlığına yönelik yapılan saldırı olaylarının ardından ortaya atılmıştı. Dönemin eyalet yönetimi, Müslüman karşıtlığı ve diğer ayrımcılık türlerine karşı mücadele için bu tür bir birimin kurulmasını vaat etmişti.

KRV'nin 2023 yılı suç kayıtlarına göre, İslam karşıtı suçların sayısı bir önceki yıla kıyasla iki katından fazla arttı. Bu artış eyalet genelindeki Müslüman nüfusa oranla düşük gibi görünse de, Müslüman topluluğun kendisini giderek artan bir tehdit altında hissetmesine yol açtığı belirtildi.