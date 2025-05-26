İsmail Yaşar'ın Anısına Meydan Açılıyor

Haber: İlhan BABA

(NÜRNBERG)- Aşırı sağcı NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı) terör örgütü saldırısında yirmi yıl önce yaşamını yitiren İsmail Yaşar'ın ismi, Sosyal Demokrat Parti (SPD)'li Belediye meclis üyesi Aynur Kır'ın girişimiyle, İsmail Yaşar Platz isimli meydanda yaşayacak.

Almanya'nın Nürnberg kentinde, 2005 yılında aşırı sağcı NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı) terör örgütü tarafından katledilen İsmail Yaşar'ın anısını yaşatmak amacıyla, cinayetin işlendiği yere yakın bir alan 2022 yılında "İsmail-Yaşar-Platz" olarak adlandırılmıştı. Bu alan, Sosyal Demokrat Parti (SPD)'li Belediye meclis üyesi Aynur Kır'ın girişimiyle, İsmail Yaşar Platz isimli meydan 2025 yılında resmi olarak bir anma ve buluşma parkı olarak kamuya açıldı.

Aynur Kır ise açılışta yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"İsmail Yaşar, 1955 yılında Türkiye'de doğmuş, genç yaşta Almanya'ya göç etmiş ve Nürnberg'de döner dükkanı işleten, çalışkan ve sevilen bir esnaftı. 9 Haziran 2005'te NSU terör örgütü tarafından katledildi. Cinayetin ardından ailesi ve çevresi uzun süre zan altında bırakıldı. Bu nedenle, onun adını taşıyan bir anma alanı oluşturmak, hem adalet hem de toplumsal yüzleşme açısından büyük önem taşımaktadır. 2025 yılı, İsmail Yaşar'ın ölümünün 20. yılına denk geliyor. Bu kapsamda açılan parkta bir ceviz ağacı dikildi ve alan, Nürnberg'in çokkültürlü yapısını yansıtan bir sosyal dayanışma mekanı haline getirildi. Bu park, sadece bir anma alanı değil, aynı zamanda bu kentin toplumsal hafızasında kalıcı bir izdir. Bu şehir hatırlıyor. Bu şehir sorumluluk alıyor. Geçmişin sessizliğini geleceğin duyarlılığına dönüştürmek hepimizin görevidir."

Parkın açılışında konuşan Nürnberg Üçüncü Belediye Başkanı Christian Vogel, "Bu park alanı ile semt sakinleri için güzel bir alan oluşturduk. Oturma bankları, yeşil alan, oyun tezgahı insanlarımızın oturup, dinlenebileceği bir alana, parka dönüştü. Bu nedenle çok mutluyum." ifadelerini kullandı.