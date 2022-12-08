Karısı ve çocuklarını yollayan Rus milyardere tuzak! Hayat kadınlarıyla birlikte evini soydular - Son Dakika
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Karısı ve çocuklarını yollayan Rus milyardere tuzak! Hayat kadınlarıyla birlikte evini soydular

08.12.2022 16:49
Karısı ve çocuklarını yollayan Rus milyardere tuzak! Hayat kadınlarıyla birlikte evini soydular

45 yaşındaki Rus milyarder, karısı ve çocuklarını annesinin evine yolladıktan sonra eğlenmek için iki arkadaşını eve çağırdı. Arkadaşları ise iş adamına aşırı derecede alkol verip sarhoş ettikten sonra hayat kadınlarıyla birlikte evi soydu.

Rusya'da bir Rus milyarder, eve davet ettiği yakın arkadaşlarının hain planıyla sarsıldı. Karısının yokluğunda evine davet ettiği arkadaşları iş insanına eve kadın çağırmayı teklif etti.

KADINLAR İŞ İNSANINI OYALADI

Arkadaşlarının daha önce anlaştığı ve hırsızlık planı için anlaştığı kadınlar eve geldi. Kadınların bir kısmı milyarderi oyalarken, diğer kadınlar evde bulunan para ve değerli eşyaları çaldı.

250 BİN STERLİN PARA VE DEĞERLİ EŞYALARI ÇALDILAR

Polis yaptığı açıklamada evden 250 bin sterlin ( 5 milyon 637 bin) değerinde para ve değerli eşyanın alındığını, eşya ve paraların gizli bir bölümde olmadığını evdeki raflar üzerinde durduğunu söyledi.

KARISI BOŞANMA DAVASI AÇTI

Kendine geldikten sonra evine davet ettiği iki arkadaşının hayat kadınları ile işbirliği yapıp evde hırsızlık yaptıklarını fark eden Rus milyarder polise haber verdi. Polis olay ile ilgili soruşturmayı sürdürürken, iş insanın eşi boşanma davası açtı.

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