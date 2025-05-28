İspanya Açıklarında Tekne Alabora Oldu

İSPANYA açıklarında mültecileri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında mültecileri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 4 kadın ve 2 çocuk hayatını kaybetti. Acil durum hizmetleri, kurtarma ekiplerine bir helikopterin de destek verdiğini, ekiplerin El Hierro Adası'ndaki Le Restinga Limanı'nda insanları kurtarmak için çalıştığını kaydetti.