İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!

İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
07.03.2026 18:32  Güncelleme: 18:43
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına karşı çıkan, ABD'ye ülkesindeki üslerini kullandırmayacağını açıklayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bu eylemlerin ülkesini yalnızlaştırdığı iddialarına sert çıktı. Sanchez, Filistin'i tanıma kararını aldıkları dönemi hatırlatarak, "Filistin Devleti'ni tanıdığımızda da aynı kişiler bunu söylemişti; ancak ardından diğerleri de bize katıldı. Biz yalnız değiliz, biz ilkiz!" ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetinin dış politikasına yönelik eleştirilere Soria'dan yanıt verdi. İspanya'nın uluslararası arenada izole edildiği iddialarını reddeden Sanchez, Filistin'in tanınması sürecini hatırlatarak, "Biz yalnız değiliz, ilkiz" dedi.

SORİA'DA GÖVDE GÖSTERİSİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Castilla y León bölgesinde düzenlenen seçim çalışmaları kapsamında Soria kentindeydi. Partisinin bölge başkan adayı Carlos Martinez'e destek vermek amacıyla düzenlenen mitingde konuşan Sanchez, hem iç hem de dış politikaya dair önemli mesajlar verdi.

"FİLİSTİN KARARIMIZDA DA AYNI ŞEYİ SÖYLEMİŞLERDİ"

Hükümetin dış politikada yalnızlaştığı yönündeki eleştirilere sert çıkan Sanchez, İspanya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararını örnek gösterdi ve

"İspanya'nın yalnız olduğunu duymuş olabilirsiniz. Filistin Devleti'ni tanıdığımızda da aynı kişiler bunu söylemişti; ancak ardından diğerleri de bize katıldı. Biz yalnız değiliz, biz ilkiz! Sonunda yalnız kalacak olanlar, savunulamaz olanı savunanlardır." ifadeleri ile uluslararası kamuoyuna mesajını verdi.

"İSPANYA'NIN DURUŞU NET"

İspanya'nın son haftalarda sergilediği tutumun dünya genelinde takdir topladığını belirten Başbakan, insan haklarını savunmanın bir tercih değil zorunluluk olduğunu ifade etti. Sanchez, uluslararası hukuku savunan bir ülkenin her zaman saygı göreceğini vurgulayarak, "İspanya'nın duruşu bu saygınlığın bir örneğidir" dedi.

"SAVAŞA HAYIR DEMEK, EGEMENLİĞE EVET DEMEKTİR"

Konuşmasının en dikkat çekici kısımlarından biri de savaş karşıtı tutumuna dair yaptığı açıklamaydı. Sanchez, barış savunuculuğunu ulusal egemenlikle ilişkilendirerek şu ifadeleri kullandı: "Savaşa hayır demek, barışa evet demekten çok daha fazlasıdır. Bu aynı zamanda İspanya ulusunun egemenliğine evet demektir."

Uluslararası İlişkiler, Politika, Filistin, İspanya, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

18:27
