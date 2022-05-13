İspanya'da regl dönemini ağır geçiren kadınlara izin yolda - Son Dakika
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BBC

İspanya'da regl dönemini ağır geçiren kadınlara izin yolda

13.05.2022 06:24
İspanya'da regl dönemini ağır geçiren kadınlara izin yolda

İspanya meclisinde, şiddetli regl ağrısı çeken kadınlara hastalık izni verilmesini öngören bir tasarı üzerinde çalışma yapılıyor. Medyaya sızan yasa tasarısına göre, kadınlar ayda üç gün, bazı durumlarda beş gün izin kullanabilecek.

Tasarının onaylanması halinde iş yerlerinde regl bir sağlık durumu olarak kabul edilecek ve kadın çalışanlara ayda 5 güne kadar regl izni verilebilecek. Avrupa'da bir ilk niteliğindeki tasarı, regl döneminde kadınların kullandığı hijyenik ürünlere verginin kaldırılmasını da içeriyor. Japonya, Tayvan, Endonezya, Güney Kore ve Zambia'da kadınların regl nedeniyle hastalık izni alma hakkı bulunuyor.

İZİNLER 5 GÜNE KADAR ÇIKABİLECEK

Medyaya yansıyan kadarı bilinen tasarının haftaya kabineye sunulması bekleniyor. Tasarıya göre, regl izni doktor raporu ile geçerli olacak ve hayatı engelleyecek seviyede ağrı nedeniyle beş güne kadar çıkabilecek. Regl semptomları hafif olan kadınların izin kapsamına alınması beklenmiyor.

El Pais gazetesindeki habere göre, tasarı, regl semptomlarını bir sağlık durumu olarak tanımlayan anlayış değişikliği getiriyor. Tasarı, tampon ve ped gibi hijyen ürünlerinden vergi alınmaması, hatta okul ve cezaevi gibi yerlerde bedava verilmesini de kapsıyor. Ancak yasa üzerine çalışan siyasetçiler, henüz tasarının son halini almadığını söylüyor.


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