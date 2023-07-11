İspanya'da turistik plajda başı olmayan bir çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika
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İspanya'da turistik plajda başı olmayan bir çocuğun cesedi bulundu

İspanya'da turistik plajda başı olmayan bir çocuğun cesedi bulundu

11.07.2023 15:10

İspanya'daki bir turistik plajda, başı olmayan bir çocuğun cansız bedeni bulundu. 2-3 yaşları arasında olduğu düşünülen çocuğun bedeni çürümüş durumda ve başka vücut parçaları da eksik. Cesedin suyun üzerinden plaja sürüklendiği düşünülüyor. Olayla ilgili araştırma devam ediyor ve ölüm sebebini belirlemek için otopsi yapılacak. Belediye başkanı, çocuğun Akdeniz'de alabora olan bir göçmen teknesinde olabileceğini söyledi. Plaj bölgesi kordon altına alınmış ve halktan uzak durmaları istenmiştir.

İspanya'daki bir turistik plajda bir çocuğun "başı olmayan" bedeni bulundu.

2-3 yaşları arasında olduğu düşünülen çocuğun cansız bedeni bu sabahın erken saatlerinde kumda bulundu.

Costa Dorada tatil beldesi Roda de Bera'daki belediye temizlik görevlisi, cesedi gördükten sonrapatronlarına haber verdi, patronlar da polisi aradı.

İspanya'da bir turistik plajda başı olmayan bir çocuğun cesedi bulundu

Başı dışında başka vücut parçaları da eksik olan çocuğun bedeni çürümüş durumda olduğu anlaşılıyor.

Kalıntıların, suyun üzerinden plaja sürüklendiği düşünülüyor.

Sivil Muhafız bir sözcüsü şunları söyledi: "Şu an için sadece Tarragona ilindeki Roda de Bera plajında bir bebeğin cesedinin bulunduğunu doğrulayabiliriz.

"Konu hala araştırma altında."

Ölüm sebebini belirlemeye çalışmak için önümüzdeki saatlerde bir otopsi yapılacak.

Roda de Bera belediye başkanı Pere Virgili, yerel basına çocuğun Akdeniz'de alabora olan bir göçmen teknesinde olabileceğini söyledi.

Belediye, bir tweetle şunları söyledi: "Bu sabah Costa Dorada plajında kıyı çizgisinde 2-3 yaşlarında bir çocuğun bedenini bulduğumuzu bilginize sunarız.

"Bölge kordon altına alınmıştır ve halkın bu bölgeden uzak durmasını rica ediyoruz."

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