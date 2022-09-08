Bu canlının ölümsüz olduğu söyleniyor! Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı

İspanya'daki Oviedo Üniversitesi Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Bölümü'nden bir ekip tarafından yapılan araştırma herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Bilim insanları kasıtlı öldürülme hariç çok uzun bir süre varlığını koruyabilen ve ne kadar yaşadıkları tahmin edilemeyen bir denizanası türü üzerinde çalışmalara başladı.

İNSANLAR İÇİN UYGULANABİLİRLİĞİ ARAŞTIRILACAK

Bilim insanları çalışma kapsamında denizanasından elde edecekleri bilgilerin insanlar için uygulanıp uygulanamayacağını öğrenmeye çalışacak.

GENLERİ ÜZERİNDEKİ ŞİFRELER ÇÖZÜLECEK

Bilim insanları, kendi kendini yenileyebilen denizanasının genlerindeki sırrı çözmeye uğraşıyor. Eğer bu sır çözülürse, çalışmanın ikinci aşamasına geçilecek. Bilim insanları, denizanalarının DNA'larının özellikle insanlara benzeyen kısımları üzerinden araştırmayı yürütüyor.

İşte üzerinde araştırma yapılan denizanasının fotoğrafları: