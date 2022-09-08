Bu canlının ölümsüz olduğu söyleniyor! Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Bu canlının ölümsüz olduğu söyleniyor! Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı

08.09.2022 00:58
Bu canlının ölümsüz olduğu söyleniyor! Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı

İspanya'daki bir araştırmayı yürüten bilim insanlarının 'ölümsüz sınıflandırmasına en yakın' olarak görülen denizanası üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda ölümsüzlüğe neden olan etmenlerin insana aktarılmaya çalışılacağı iddia edildi. Çalışmalarla ilgili görüntüler de yayınlandı.

İspanya'daki Oviedo Üniversitesi Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Bölümü'nden bir ekip tarafından yapılan araştırma herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Bilim insanları kasıtlı öldürülme hariç çok uzun bir süre varlığını koruyabilen ve ne kadar yaşadıkları tahmin edilemeyen bir denizanası türü üzerinde çalışmalara başladı.

İNSANLAR İÇİN UYGULANABİLİRLİĞİ ARAŞTIRILACAK

Bilim insanları çalışma kapsamında denizanasından elde edecekleri bilgilerin insanlar için uygulanıp uygulanamayacağını öğrenmeye çalışacak.

GENLERİ ÜZERİNDEKİ ŞİFRELER ÇÖZÜLECEK

Bilim insanları, kendi kendini yenileyebilen denizanasının genlerindeki sırrı çözmeye uğraşıyor. Eğer bu sır çözülürse, çalışmanın ikinci aşamasına geçilecek. Bilim insanları, denizanalarının DNA'larının özellikle insanlara benzeyen kısımları üzerinden araştırmayı yürütüyor.

İşte üzerinde araştırma yapılan denizanasının fotoğrafları:

Dünyayı hayrete düşüren araştırma! İşte ölümsüz olduğu söylenilen canlının görüntüsü
Dünyayı hayrete düşüren araştırma! İşte ölümsüz olduğu söylenilen canlının görüntüsü
YORUMLAR
500
Galatasaray'dan tarihe geçen transfer gecesi! 1.5 saat içerisinde 4 yıldız açıklandı Galatasaray'dan tarihe geçen transfer gecesi! 1.5 saat içerisinde 4 yıldız açıklandı

Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bu canlının ölümsüz olduğu söyleniyor! Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
00:32 Galatasaray'dan tarihe geçen transfer gecesi! 1.5 saat içerisinde 4 yıldız açıklandı
00:15 Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sona erdi! İşte Liverpool'un bozguna uğradığı gecenin tüm sonuçları...
00:11 Peş peşe zamların ardından motorinde bu kez indirim haberi geldi
23:56 Fatih Terim'e sürpriz teklif! İmparator'un vereceği yanıt merak konusu oldu
23:55 Gaziantep'te vahşet! Babasını bıçakla öldürüp kendini astı
23:46 Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da talip olduğu Tayyip Talha Sanuç için Adana Demirspor'la anlaştı
23:42 Türkiye'nin yanı başında PKK'lı teröristlere eğitim! ABD'nin skandalları son bulmuyor
23:34 Tarkan'ın İzmir'deki konseri öncesi büyük kaza! Çalışanlar çöken sahnenin altında kaldı
23:34 Galatasaray için İstanbul'a gelen yıldız golcü Icardi ve ailesinin eğlenceli anları
23:21 Galatasaray'da transfer bitmiyor! Milot Rashica açıklaması da geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 01:00:40. #1.12#
SON DAKİKA: Bu canlının ölümsüz olduğu söyleniyor! Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement