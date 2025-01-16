İspanya, Lübnan Ordusuna 10 Milyon Avro Destek Veriyor

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İSPANYA Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı görüşmede Lübnan ordusuna 10 milyon avro destek vereceklerini bildirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avn, İspanyol Bakan ve beraberindeki ekibi Baabda Sarayı'nda kabul etti. Albares, ülkesinin bölgede barış ile istikrar için vazgeçilmez bir ülke olan Lübnan'a desteğini sürdüreceğini söyledi. Lübnan'ın geleceği için iyimser olduğunu vurgulayan Albares, Lübnan ordusuna 10 milyon avro değerinde destek sağlanacağını ve lojistik alanında da iş birliği yapılacağını kaydetti.

Lübnan ile ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesine değinen Albares, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı İspanya'ya davet etti. Cumhurbaşkanı Avn da İspanyol Bakan'a teşekkür ederek, UNIFIL'de faaliyet gösteren İspanyol birliklerin faaliyetlerinin önemine değindi. Avn, uluslararası güçlerin görevlerini yerine getirdiğini belirterek, İsrail'in ateşkese yönelik ihlallerinin durdurulması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanması gerekliliğini bildirdi.