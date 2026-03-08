İspanya televizyonunda Türkçe mesajı: Baklava ve saç ekimi için teşekkür - Son Dakika
İspanya televizyonunda Türkçe mesajı: Baklava ve saç ekimi için teşekkür

İspanya televizyonunda Türkçe mesajı: Baklava ve saç ekimi için teşekkür
08.03.2026 22:13
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri üs talebine 'Hayır' demesi, Türkiye'de büyük ilgi gördü. Bu durum, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirdi. İspanyol televizyonu, Türkiye'ye canlı yayında teşekkür etti. Sunucular, Türkiye'nin misafirperverliği, lezzetli yemekleri ve sağlık turizmi başarısına vurgu yaparak 'Baklava ve saç ekimi için teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz, Türk dostlarımız' dedi. Bu sıcak mesaj, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'daki askeri üsleri kullanma talebine "Hayır" diyerek sergilediği kararlı tutum, Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Bu diplomatik hamlenin ardından Türkiye'de artan İspanya sevgisi karşılıksız kalmadı. Üst üste gelen karşılıklı jestlere her gün bir yenisi ekleniyor.

Son jest bir İspanyol televizyonunun yayını sırasında geldi. Canlı yayında Türkiye'ye seslenen sunucu iki ülke arasındaki dostluğun altını çizdi.

BAKLAVA VE SAÇ EKİMİ İÇİN TÜRKÇE TEŞEKKÜR

Türkiye'nin misafirperverliğine, gastronomisine ve sağlık turizmindeki başarısına vurgu yapan sunucu Türkçe olarak "Baklava ve saç ekimi için teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz, Türk dostlarımız" diyerek canlı yayından Türkiye'ye selam gönderdi.

Sunucu sözlerini "Viva Türkiye" (YAŞA TÜRKİYE) diyerek sonlandırdı.

