İsrail, ABD'den Türkiye'nin Suriye'de üs kurmasını engellemesini istedi - Son Dakika
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Dünya

İsrail, ABD'den Türkiye'nin Suriye'de üs kurmasını engellemesini istedi

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İsrail basınında yer alan bir haber büyük ses getirdi. Türkiye'nin Suriye'de 3 askeri üs kuracağını öne süren Tel Aviv yönetiminin bu hamlenin engellenmesi içn ABD'den yardım istediğine yer verilen haberde, İsrail'in ABD'den Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğine karşı güvenceler istediği de ifade edildi.

04.03.2025 08:21
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İsrail basını, Türkiye'nin Suriye'de 3 askeri üs kuracağını öne sürerek, Tel Aviv yönetiminin bu üslerin kurulmasının engellenmesi için ABD'ye başvurduğunu yazdı.

"TÜRKİYE 3 ASKERİ ÜS KURMAYI PLANLIYOR"

Israel Hayom gazetesinin haberinde, İsrail'in ABD'den Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğine karşı güvenceler istediği iddia edildi. Haberde, Türkiye'nin Suriye'de 3 askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi.

Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurmaması ve İsrail karşıtı politika üretmemesi için Tel Aviv yönetiminin, ABD'den güven verici mesajlar iletilmesi talebinde bulunduğu ileri sürüldü.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE DE YER VERİLDİ

Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail'in, "Türk ordusunun Suriye'de doğrudan varlık göstereceği zamana hazırlandığı"na ilişkin iddialarının yer aldığı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine de yer verildi.

"İSTİKRARSIZLIKTAN MEDET UMANLAR HEDEFLERİNE ULAŞAMAYACAK"

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Suriye'deki etnik ve dini aidiyetleri kışkırtarak bu ülkenin istikrarsızlığından medet umanlar, hedeflerine ulaşamayacaklarını bilmelidir." ifadeleri hatırlatıldı.

İsrail, ABD\'den Türkiye\'nin Suriye\'de üs kurmasını engellemesini istedi
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail, ABD'den Türkiye'nin Suriye'de üs kurmasını engellemesini istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yusuf Duman:
    Bekleyin bebek katleri CHP nin babaları orda Türkiye orda yok edecek 30 15 Yanıtla
  • taner uzun:
    Yusuf o isleri zıya ıyı yapar sen babana söylüyorsun herhalde babanda az yavus değil 12 30 Yanıtla
  • Yusuf Duman:
    Bence bu isviçre'yi babandır o da zoruna gitti ki böyle deyince sen de onun gibi ybsk oylesin 2 4 Yanıtla
  • barış özcan:
    Gerizekalı İTrail zaten var, ama karakol düzeyinden birlik, bölük veya tabur düzeyine çıkacak, zaten sen rahat dursan ve terör örgütlerini beslemesen bizim ne işimiz var. O yüzden sınırımızı korumak için olmazsa olmaz bir durum. 0 0 Yanıtla
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