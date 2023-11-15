 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail askerleri ''Yardım ediyoruz'' pozu verdikleri yaşlı Filistinliyi saatler sonra katletti - Son Dakika

İsrail askerleri ''Yardım ediyoruz'' pozu verdikleri yaşlı Filistinliyi saatler sonra katletti

15.11.2023 10:25  - Güncelleme: 10:33

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusu algı operasyonlarına başladı. İsrailli bir askerin Gazzeli yaşlı adama yardım ediyormuş gibi verdiği poz yayınlandı. Ancak yaşlı adam, bir süre sonra İsrail güçleri tarafından başından ve sırtından vurularak katledildi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail ordusu, bu kez de sosyal medyadan algı yapmaya başladı. İsrail askerlerinin 79 yaşındaki Beşir Hacı isimli bir Filistinliye yardım ediyormuş gibi görüntüsü yayınlandı. Ancak yaşlı adam kısa süre sonra İsrailli güçler tarafından öldürüldü.

KATLİAMI GİZLEMEK İÇİN PROPAGANDAYA BAŞLADILAR

Hamas'ın saldırısını bahane ederek Gazze'de bir aydan uzun bir süredir sivil yerleşim alanlarını, ibadet yerlerini, okulları ve hastaneleri bombalayan İsrail, yaptığı katliamları örtmek için propaganda başlattı.

İsrail askerleri 'Yardım ediyoruz' pozu verdikleri yaşlı Filistinliyi katletti

"YARDIM EDİYORUZ" POZU VERDİLER

Sosyal medya hesabı "idfweets"den İsrail askerlerinin 79 yaşındaki Beşir Hacı isimli bir Filistinliye yardım ediyormuş gibi görüntü verdiği görüldü.

İsrail askerleri 'Yardım ediyoruz' pozu verdikleri yaşlı Filistinliyi katletti

FOTOĞRAFTAN SONRA KATLETTİLER

Bu fotoğraftan kısa süre sonra Beşir Hacı, Gazze'nin güneyine ulaşmaya çalışırken yine İsrailli keskin nişancı tarafından başından ve sırtından vurularak öldürüldü.

İsrail askerleri 'Yardım ediyoruz' pozu verdikleri yaşlı Filistinliyi katletti

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail askerleri ''Yardım ediyoruz'' pozu verdikleri yaşlı Filistinliyi saatler sonra katletti - Son Dakika


Son Dakika
11:12 2023 Yılı Ekim Ayında Bütçe Açığı 95,5 Milyar TL
11:07 Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın kulüp üyeliğinin iptali için harekete geçildi
11:06 HEDEP'li Beştaş'tan AK Partili vekile sert sözler: Terörist senin babandır
11:03 Bahar ve Nihal Candan'ın gözaltına alınmalarında yeni detaylar! Çetenin vitrini olmuşlar
10:59 Dolar ve euro rekor tazeledi
10:57 İkinci tutuklama kararını duyan Dilan Polat, adliye koridorunda eşine ''Masumuz'' diyerek ağladı
10:53 Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
10:38 Şifa Hastanesi'ne baskın düzenleyen İsrail ordusu, rehinelerin içeride olduğuna dair bir iz bulamadı
10:39 Aksaray'da Kaçak Kazı Yapan 5 Define Avcısı Suçüstü Yakalandı
10:25 İsrail askerleri ''Yardım ediyoruz'' pozu verdikleri yaşlı Filistinliyi saatler sonra katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2023 11:40:31. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail askerleri ''Yardım ediyoruz'' pozu verdikleri yaşlı Filistinliyi saatler sonra katletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement