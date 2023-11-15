İsrail askerleri ''Yardım ediyoruz'' pozu verdikleri yaşlı Filistinliyi saatler sonra katletti

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail ordusu, bu kez de sosyal medyadan algı yapmaya başladı. İsrail askerlerinin 79 yaşındaki Beşir Hacı isimli bir Filistinliye yardım ediyormuş gibi görüntüsü yayınlandı. Ancak yaşlı adam kısa süre sonra İsrailli güçler tarafından öldürüldü.

KATLİAMI GİZLEMEK İÇİN PROPAGANDAYA BAŞLADILAR

Hamas'ın saldırısını bahane ederek Gazze'de bir aydan uzun bir süredir sivil yerleşim alanlarını, ibadet yerlerini, okulları ve hastaneleri bombalayan İsrail, yaptığı katliamları örtmek için propaganda başlattı.

"YARDIM EDİYORUZ" POZU VERDİLER

Sosyal medya hesabı "idfweets"den İsrail askerlerinin 79 yaşındaki Beşir Hacı isimli bir Filistinliye yardım ediyormuş gibi görüntü verdiği görüldü.

FOTOĞRAFTAN SONRA KATLETTİLER

Bu fotoğraftan kısa süre sonra Beşir Hacı, Gazze'nin güneyine ulaşmaya çalışırken yine İsrailli keskin nişancı tarafından başından ve sırtından vurularak öldürüldü.