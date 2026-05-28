İsrail ateşkesi hiçe saydı: Beyrut’a hava saldırısı

İSRAİL ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan basını, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında ise 2 kişinin hayatını kaybettiğini, bazı kişilerin halen enkaz altında olduğunu duyurdu.
