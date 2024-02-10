İsrail Başbakanı Gazze\'deki Refah kentine girilmesi için plan sunmalarını emretti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler kurumlarınca yapılan tüm uyarılara rağmen orduya Gazze'nin güneyindeki Refah kenti ve bölgesine girilmesi için plan sunmalarını emretti. Öte yandan saldırıların başlamasıyla birlikte İsrail, Ekim 2023'ten itibaren kuzeydeki sivil halkı güneye yöneltmiş ve Selahaddin ekseni üzerinden tahliye koridorları açmıştı.
Birleşmiş Milletler'in insani yardım ve insan hakları üzerine çalışan kurumları, kuzeyden tahliye olan sivillerin Refah kentinde 'son derece sıkışık' bir şekilde yaşadığına dikkat çekerek herhangi bir saldırının felaketle sonuçlanacağına dair uyarılar yapmıştı. İsrail Başbakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada "Dört Hamas taburunu Refah'ta bırakarak Hamas'ı ortadan kaldırma savaş hedefine ulaşmak mümkün değil. Tam tersine Refah'taki yoğun hareketliliğin, sivillerin çatışma alanlarını boşaltmasını gerektirdiği açıktır.
Bu nedenle Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve güvenlik teşkilatına, nüfusu tahliye etmek ve taburları yok etmek için Kabine'ye ortak bir plan sunmalarını emretti" denildi.
BM: NEREYE GİDECEKLER?
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke 6 Şubat'ta gazetecilere yaptığı açıklamada "Uluslararası insani hukuka göre, yoğun nüfuslu bölgelerin ayrım gözetmeksizin bombalanması savaş suçu teşkil edebilir" diyerek Refah'ın nüfusunun 5 kat arttığına dikkat çekti.
Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ise dün "Bugün Refah'ın nüfusunu oluşturan 1 milyondan fazla insanın çoğu, akla hayale sığmayacak acılara katlandı. Nereye gitmeleri gerekiyor? Nasıl güvende kalacaklar?" açıklamasını yaptı.
GÜNEYE DOĞRU 'SELAHADDİN EKSENİ' KORİDORU AÇILMIŞTI
IDF, Ekim 2023'te yaptığı açıklamada Gazze'de bulunan sivil halka kendi güvenlikleri için haritada gösterildiği gibi Gazze Vadisi'nin güneyindeki bölgeye taşınma çağrısında bulunmuştu. IDF, Kasım ayında "Tahliye koridoru, Gazze Vadisi'nin güneyine doğru Selahaddin ekseni üzerinden 09.00-16.00 saatleri arasında sivillere açık kalacak. Selahaddin Ekseni üzerinden güneye doğru tahliyeyi teşvik etmek amacıyla bugün saat 10: 00-14: 00 arasında Cibaliye Mülteci Kampı bölgesinde askeri operasyona taktiksel bir ara verilecek" açıklamasını yapmıştı.
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