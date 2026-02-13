İsrail Başbakanı Netanyahu \'ölüm listesi\'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

ABD ile İran arasında nükleer müzakerelerin yeniden başladığı bir dönemde Tahran'dan İsrail'e yönelik sert bir çıkış geldi. İran devlet televizyonunda yayımlanan bir programda "ölüm listesi" başlığıyla dikkat çeken bir içerik paylaşıldı.

"ÖLÜM ZAMANINIZI BİZ BELİRLEYECEĞİZ"

Times of Israel'in aktardığına göre, listede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da yer aldığı görüldü. Yayın sırasında İranlı sunucu, listeyi gösterdikten sonra İbranice olarak "Ölüm zamanınızı biz belirleyeceğiz, Ababil'i bekleyin" ifadelerini kullandı.

NÜKLEER MÜZAKERELER YENİDEN BAŞLADI

Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrası kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, 6 Şubat'ta Umman'ın başkenti Maskat'ta yeniden başladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin tarafların müzakereleri sürdürme konusunda mutabakata varmasıyla sona erdiğini açıkladı. Görüşmeler, Washington ile Tahran arasındaki tansiyonun yeniden yükseldiği ve ABD'nin bölgede askeri varlığını artırdığı bir süreçte gerçekleşti.

"AŞIRI TALEPLERDEN UZAK OLURSA İLERLER"

İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve İran lideri Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani, müzakerelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Müzakereler gerçekçi ve aşırı taleplerden uzak olursa olumlu yönde ilerleyebilir" dedi.

ABD'DEN YENİ ASKERİ HAMLE

New York Times'ın haberine göre, ABD yönetimi İran'a yönelik olası saldırı planları kapsamında yeni bir adım attı. Karayipler'de konuşlu U.S.S. Gerald R. Ford uçak gemisi ve beraberindeki gemilerin Orta Doğu'ya gönderilmesine karar verildi. Daha önce U.S.S. Abraham Lincoln uçak gemisi de bölgeye sevk edilmişti. Bölgede askeri hareketlilik artarken, İran'ın devlet televizyonundan yapılan sert mesaj, Orta Doğu'daki gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret etti.