İsrail Başbakanı Netanyahu Prostat Ameliyatı Olacak

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun prostat ameliyatı olacağı belirtildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bugün prostat ameliyatı olacağı kaydedildi. Geçen çarşamba günü Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nde muayeneden geçen Netanyahu'nun idrar yollarında iyi huylu prostat büyümesinden kaynaklanan bir enfeksiyon tespit edildiği bildirildi.
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