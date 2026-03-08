İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı - Son Dakika
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı

İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
08.03.2026 14:29
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İsrail yayın kuruluşu Kan News, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran hedeflerine saldırı düzenlediğini öne sürdü; ancak iddiaya ilişkin herhangi bir resmi açıklama, kanıt veya bağımsız doğrulama bulunmazken BAE'nin şu ana kadar yalnızca İran'ın füze ve İHA saldırılarına karşı savunma yaptığı belirtiliyor.

ABD- İsrail ile İran arasında devam eden savaş Orta Doğu'da gerilimi artırırken, bölgedeki gelişmelere ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. İsrail yayın kuruluşu Kan News, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk kez İran hedeflerine yönelik saldırılar düzenlediğini öne sürdü.

GÜNDEM YARATACAK İDDİA

Kan News'in haberinde, BAE'nin İran'a karşı askeri bir operasyon gerçekleştirdiği iddia edildi. Ancak söz konusu iddiaya ilişkin herhangi bir resmi açıklama, bağımsız doğrulama ya da somut kanıt sunulmadı.

SAVUNMA POZİSYONUNDAN ÇIKTI MI?

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde İran'dan geldiği belirtilen füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı savunma pozisyonunda olduğu biliniyor. Özellikle Dubai dahil bazı bölgeleri hedef aldığı ifade edilen saldırılar sırasında BAE hava savunma sistemlerinin bazı füzeleri etkisiz hale getirdiği, bazı saldırıların ise sınırlı hasara yol açtığı bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

BAE yönetimi ise İran hedeflerine yönelik herhangi bir saldırı düzenlediğine dair resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle Kan News'te yer alan iddiaların doğruluğu konusunda uluslararası kaynaklar tarafından henüz bağımsız bir teyit bulunmuyor.

Uzmanlar, Orta Doğu'daki savaşın bölge ülkelerini giderek daha fazla etkilediğini ve bu tür iddiaların gerilimi daha da artırabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtiyor. Bölgedeki gelişmeler ise uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

