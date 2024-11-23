İsrail Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Beyrut\'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında dört kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

23.11.2024 11:51
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İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un merkezine hava saldırıları gerçekleştirdi, dört kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Lübnan’daki haber kurumlarına göre merkezdeki sekiz katlı bir bina beş füze ile vuruldu.

Cumartesi yerel saatle sabaha karşı saat 04:00’te gerçekleşen saldırılar şehri sarstı.

İsrail ordusu saldırılarla ilgili bir yorum yapmadı.

Merkezdeki Basta mahallesinde arama ve kurtarma ekipleri karanlıkta çalışmalarını yürütmek zorunda kaldı.

Son aylarda İsrail’in Lübnan’a düzenlediği hava saldırılarında Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah da dahil olmak üzere örgütün çok sayıda lideri öldürüldü.

Hizbullah, Filistin’deki Hamas’a destek olmak için attığı füzeleri sıklaştırmasıyla İsrail’in hedefi oldu.

Lübnanlı yetkililere göre çatışmalarda şimdiye kadar 3.500 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ve Lübnan arasında ateşkesin gerçekleştirilmesi için ABD bölgeye bir arabulucu gönderse de henüz görüşmelerde bir ilerleme sağlanamadı.

Kaynak: BBC

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, Beyrut, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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